Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht durch Überholer

Mudenbach (ots)

Am Samstag, 25.06.2022, gg. 18:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Mudenbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhren ein Bagger und dahinter zwei PKW die Hauptstraße aus Richtung Kroppach kommend in Richtung Ortsmitte Mudenbach. Im Bereich der Einmündung Boroder Weg überholte zunächst die unmittelbar hinter dem Bagger fahrende PKW-Führerin den Bagger und scherte gefahrlos vor der Arbeitsmaschine wieder nach rechts ein. Der nachfolgende PKW überholte ebenfalls den Bagger und auch den zuvor eingescherten PKW. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit dem überholten PKW. Der letztgenannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Für die Unfallermittlungen ist es für die Polizei von großem Interesse, dass sich der Baggerfahrer, welcher von den zwei Fahrzeugen überholt wurde, bei der Polizei in Hachenburg meldet. Weiterhin wird um zeugenschaftliche Hinweise an die Polizei Hachenburg, unter 02662-95580 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell