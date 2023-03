LPI-J: Zu Fall gekommen

Jena (ots) - Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gebäudekomplex in der Otto-Schott-Straße. Wie am Montagmorgen ein Zeuge mitteilte, seien eine Vielzahl an Schränken in den Firmenräumlichkeiten durchwühlt und geöffnet worden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte bestätigten sich die Angaben des Mitteilers. Auf unbekannte Art und Weise gelangten der oder die Täter in die ...

mehr