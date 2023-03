Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinderfahrrad aus Garage gestohlen

Apolda (ots)

Am 27.03.2023 meldete sich eine Mutter bei der Polizeiinspektion in Apolda, da ihrer 10-jährigen Tochter das Fahrrad gestohlen wurde. Zwischen 06:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde das weiß-rote Kinderfahrrad aus einer PKW-Garage in der Erfurter Straße in Apolda gestohlen. Ein blauer Kinderhelm, welcher sich beim Fahrrad befand, wurde ebenfalls entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell