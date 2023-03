LPI-J: Würzige Auseinandersetzung

Weimar (ots) - In Bad Berka begaben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag zu mindestens zwei auf einem Parkplatz abgestellten Pkw in der Blankenhainer Straße. Sowohl von einem VW Polo als auch von einem Opel Astra montierten der oder die Täter die Katalysatoren ab und entwendeten diese. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

