POL-PDWIL: Daun OT Steinbborn - Verkehrsunfall mit Verletztem

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 22.12.2022 bis 23.12.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Gerolstein in der Straße "Am Wäldchen". Hier brachen sie aus einer Sandsteinmauer eine Decksteinplatte heraus und versuchten diese mit Gewalt in einem Briefkasten einzuführen, was misslang. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zudem wurde eine Weihnachtslaterne mit Kerze entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an ...

