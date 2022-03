Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstoß Waffengesetz, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Gerolstein (ots)

Am 17.03.2022 gegen 23:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Lindenstraße in Gerolstein einen mit mehreren jungen Personen besetzten Personenkraftwagen.

Bei dem 17-jährigen Beifahrer aus dem Bereich der VG Gerolstein wurden im Zuge der Durchsuchung geringe Mengen von Cannabis und Amphetamin, sowie zugriffsbereit ein Einhandmesser aufgefunden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Gegenstände wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell