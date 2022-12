POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Kinheim OT Kindel (ots) - Am 29.12.2022, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kinheim, OT Kindel. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür ins Anwesen. Hierin wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck in Höhe von etwa einhunderttausend Euro ...

