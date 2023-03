LPI-J: Katalysatoren abgebaut

Weimar (ots) - Mehrere hundert Euro Schaden verursachten unbekannte Täter an einem Garagentor in der Rohlfsstraße. Vermutlich am späten Sonntagabend wurde mit blauer Farbe ein Schriftzug, ein sog. Tag angebracht. Bereits eine Nacht zuvor, von Samstag auf Sonntag besprühten unbekannte Sprayer die Fassade eines Trafohäuschens der Waldorfschule. Hier wurde ein Tag in rosa auf die blaue Fassade aufgebracht. Rückfragen ...

mehr