Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.03.2023

Goslar (ots)

Goslar

-Bienen getötet

In einer Gartenparzelle an der Hildesheimer Straße haben bislang unbekannte Personen mehr als 2000 Bienen vergiftet. Der Imker stellte am Sonntagvormittag an drei seiner acht Bienenstöcke diverse verendete Bienen fest. Manipulationen an den Stöcken legen die Vermutung nahe, dass die Bienen vergiftet wurden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum lässt sich auf Sonnabend, 14 Uhr, bis Sonntag, gegen 11.25 Uhr, eingrenzen.

Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Langelsheim

-Brand eines Schuppens

Am 27.03.2023, gegen 09.10 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, da es zuvor in der Tackenstr. im Langelsheimer Ortsteil Astfeld zu einem Brandausbruch gekommen war.

Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Eigentümer gelöscht worden, der sich hierbei allerdings leicht verletzte. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr eingreifen.

Aufgrund des entstandenen Gebäudeschadens in Höhe von 5.000 EUR übernahmen Spezialkräfte der Polizei Goslar die Aufnahme des Sachverhaltes.

Das für Brandermittlung zuständige erste Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wird die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache in den kommenden Tagen führen.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell