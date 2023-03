Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 27.03.2023

Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Braunlage: Zwischen dem 24.03.2023, 18:00 Uhr und dem 26.03.2023, 09:30 Uhr kam es in der Herzog-Johann-Albrecht-Straße in Höhe der Hausnummer 47 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen roten Pkw Mazda aus dem Zulassungsgebiet Hannover, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, am vorderen linken Kotflügel. Der Unbekannte verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei unter 05520/9326-0. i.A. Passon, PK

