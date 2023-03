Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.03.2023

Unfall mit einer leichtverletzten Person Jerstedt/Dörnten - Am 25.03.2023, gegen 15:50 Uhr, befährt eine Fahrzeugführerin die K2 aus Fahrtrichtung Dörnten in Fahrtrichtung Jerstedt. Hierbei erschreckt sich die Fahrzeugführerin nach eigenen Angaben derart über eine im Pkw-Innenraum befindliche Spinne, dass sie nach rechts von der Straße abkommt und einen Baum touchiert. Von dort lenkt die Fahrzeugführerin zurück auf die Straße und gerät hierbei ins Schleudern. Nach ca. 100m kommt die Fahrzeugführerin schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Des Weiteren entsteht Sachschaden am besagten Baum. Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt dem Klinikum Goslar zugeführt.

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Goslar - Am 25.03.2023, gegen 11:45 Uhr, dringen zwei bislang unbekannte Täterinnen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Goslar/OT Oker ein. Ein Anwohner in der Mühlenstraße kann die beiden Täterinnen vor dem Einfamilienhaus feststellen und ansprechen. Hiernach verlassen die Täterinnen fluchtartig die Tatörtlichkeit in Richtung Wolfenbütteler Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verläuft negativ. Die Täterinnen werden durch den Zeugen wie folgt beschrieben:

1.

- ca. 1,60m groß - ca. 25-30 Jahre alt - schwarze schulterlange Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - pinke Jacke - schwarze Jogginghose von adidas

2.

- ca. 1,70m groß - ca. 25-30 Jahre alt - kürzere schwarze Haare - schwarze Jacke - schwarze kurze Hose

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Othfresen - Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es ebenfalls in der Bärenkopfstraße in Liebenburg. Die unbekannten Täter versuchten über eine Kellertür in das Innere des Einfamilienhauses zu gelangen. Der Tatzeitraum erstreckt sich hierbei vom 04.03.2023-25.03.2023.

Brand

Torfhaus - Am 25.03.2023, um 08:42 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle fernmündlich ein Brand in der alten Torfhausstraße in Altenau/OT Torfhaus mitgeteilt. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein britisches Ausbildungszentrum. Vor Ort wird im rückwärtigen Bereich des besagten Ausbildungszentrums eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Des Weiteren steht ein angrenzender Wohnwagen in Vollbrand. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Clausthal-Zellerfeld und Altenau konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die mögliche Feststellungen getroffen, diese der Polizei aber bislang nicht mitgeteilt haben, werden geben, sich an eine Polizeidienststelle ihrer Wahl oder telefonisch an die Polizeiinspektion Goslar unter 05321-339-0 zu wenden.

