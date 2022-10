POL-DN: Unfall im Zirkuszelt

Nörvenich (ots) - Am Samstagmittag fand in Nörvenich eine Versammlung mit anschließendem Aufzug statt. Unter dem Thema "Atomwaffen ächten - Atomkiegsmanöver absagen" versammelten sich am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, etwa 125 Personen zu einer Versammlung am Nörvenicher Schlosspark. Nach einer etwa zweistündigen Auftaktveranstaltung mit Wort- und Musikbeiträgen setzte sich der Aufzug gegen 14:00 Uhr vom ...

