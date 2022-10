POL-DN: Radfahrer fährt gegen stehenden PKW

Düren/Inden (ots) - Im Kreis Düren wurden erneut zwei Fahrzeuge entwendet. In Inden/Altdorf stand ein Transporter im Fokus der Täter, in Düren-Birkesdorf war es ein Lkw. In Inden/Altdorf waren die Täter auf der Straße "Am Wehebach" zugange. Entwendet wurde ein Mercedes Sprinter in der Farbe Weiß, mit beidseitiger Firmenaufschrift "Karl Leisten Landschaftsbau" ...

