Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Niederzier (ots)

Am Freitag 21.10.2022 ,gegen 23:40h, befuhren zwei 16jährige Kradfahrer mit ihren Zweirädern die B 56 aus Richtung Düren in Richtung Jülich. An der Krauthausener Kreuzung beabsichtigten beide nach links abzubiegen. Der vorausfahrende 16jährige Kradfahrer aus Niederzier übersah hierbei den entgegenkommenden Kleinwagen einer 23jährigem Dürenerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Während der Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde, schlug sein Leichtkraftrad gegen den Fahrer des zweiten Krades, sodass dieser leicht am Bein verletzt wurde. Die PKW Führerin verlor beim Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr seitlich in die abschüssige Böschung, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Hierbei wurden sie und ihr 24jähriger Beifahrer leicht verletzt. Für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie die polizeiliche Unfallaufnahme musste die Krauthausener Kreuzung für alle Fahrtrichtungen bis 02:30h voll gesperrt werden. Die beiden Kradfahrer und die Fahrerin des PKW wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der schwerletzte Kradfahrer und die PKW Führerin mussten dort stationär verbleiben, während der leicht verletzte zweite Kradfahrer das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20000 Euro. Lobend zu erwähnen ist, dass die unfallaufnehmenden Beamten bei ihrem Eintreffen auf eine Vielzahl von Ersthelfern antrafen, die sich um die Verletzten kümmerten und die Unfallstelle absicherten.

