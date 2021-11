Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Junger Mann fährt ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss berauschender Mittel im PKW der Mutter

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mercedes-Lenker über den Parkplatz eines Baumarktes in der Steinbeissstraße in Ludwigsburg. Zwei Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, welche aufgrund eines anderen Einsatzes vor Ort waren, kontrollierten den jungen Mann, der im PKW seiner Mutter unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beamte des Polizeirevieres Ludwigsburg überprüften die Fahrereignung des jungen Mannes und stellten Anzeichen fest, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung schließen ließen. Da der 23-Jährige einen Drogenvortest verweigerter, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell