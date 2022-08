Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autokennzeichen gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Donnerstag sind in der Zeit von 18.00 bis 21.25 Uhr von einem Pkw Skoda, der in Bückeburg auf einem Privatgrundstück an der Ulmenallee stand, beide Kennzeichen abmontiert und gestohlen worden.

Die Kennzeichen haben eine SHG-Zulassung, die seitens der Polizei nun bei landesweiten Abfragen im Rahmen der Sachfahndung als gestohlen gelten.

