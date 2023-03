Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Geschäftsräume

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.03.2023 und dem 27.03.2023 wurde durch einen oder mehrere noch unbekannte Täter in ein Geschäftshaus in der Bachstraße in Apolda eingebrochen. Im Verkaufsraum im Untergeschoss und in dem Nähstübchen im 1. Obergeschoss wurde alles durchwühlt. Gestohlen wurde ein Akkuschrauber der Marke Makita im Wert von 250,00 Euro, ein Luftdrucknagler im Wert von ca. 200,00 Euro und ca. 90,00 Euro Bargeld aus einer Handkasse. An der aufgebrochenen Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell