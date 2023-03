Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld und Kamera entwendet

Jena (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Gebäudekomplex in der Otto-Schott-Straße. Wie am Montagmorgen ein Zeuge mitteilte, seien eine Vielzahl an Schränken in den Firmenräumlichkeiten durchwühlt und geöffnet worden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte bestätigten sich die Angaben des Mitteilers. Auf unbekannte Art und Weise gelangten der oder die Täter in die erste und zweite Etage und öffneten hier mehrere Rollcontainer und Schränke. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld und Fototechnik im Wert von 2500 Euro entwendet. Dies ist allerdings noch nicht abschließend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell