POL-HS: PKW-Fahrer nach Unfall schwerverletzt

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Montagmittag (17. Oktober) kam es gegen 12.40 Uhr auf der Erkelenzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann aus Wegberg schwer verletzt und mehrere PKW beschädigt wurden. Der 22-Jährige befuhr mit seinem Wagen die Erkelenzer Straße von der Pontorsonallee kommend in Fahrtrichtung Gladbacher Straße. Ab dem Bereich Erkelenzer Straße / Bergstraße befuhr der Wegberger aus bislang ungeklärter Ursache den linksseitig angelegten Gehweg. Dort touchierte er mit seinem PKW einen auf dem Gehweg befindlichen Lichtmast. Bis zu einem Eiscafe befuhr der 22-Jährige weiter den Gehweg, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann mit einem Fahrrad und einem Kind befanden. Ein Zusammenstoß zwischen PKW und den Fußgängern konnte laut Zeugenaussagen nur knapp verhindert werden. Danach kreuzte der Wagen die Fahrbahn und überfuhr den Randstein des rechtsseitig angelegten Gehwegs. Dort verlor der Fahrer komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr durch ein Buschwerk und kreuzte die Straße Alte Bahn. Schließlich kollidierte er mit einem Metallzaun und mit mehreren geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz einer Wohngruppe. Der Unfallfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Außerdem sucht die Polizei den Mann mit dem Fahrrad sowie das Kind, die sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

