Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mögliche Straßenverkehrsgefährdung

Vallendar, B42 (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion in Bendorf eine Straßenverkehrsgefährdung auf der B42 aus Fahrtrichtung Bendorf kommend in Richtung der Ortsmitte Vallendar angezeigt. Der Fahrer eines schwarzen Chrysler Cabrios soll mehrere Verkehrsteilnehmer teilweise über Sperrflächen und durchgezogene Linien hinweg überholt und im Anschluss beim Wiedereinscheren gefährdet haben. Durch Beamte der Polizei Bendorf konnte der verantwortliche Fahrzeugführer zeitnahe ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell