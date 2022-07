Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Fahrzeug landet in der Lahn - Nachtrag

Lahnstein (ots)

Gegen 12:05 Uhr kam es auf der B260 in Höhe der Anschlussstelle Friedrichssegener Brücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW Daimler Benz Vito. Dabei kam der PKW von der Fahrbahn ab, durchbrach das Brückengeländer der Friedrichssegener Brücke und stürzte infolge in die Lahn. Der 33-jährige Fahrer des PKW konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und zog sich nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen zu. Er wurde dennoch durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der verunfallte PKW konnte mittels Kran aus der Lahn geborgen werden. Während der Unfallaufnahme musste die Friedrichssegener Brücke und die B260 zeitweise komplett gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Gegen 16:00 Uhr konnten die Unfallaufnahme und die Verkehrsregelungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte vor Ort beendet werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Der Sachschaden wird auf eine hohe Schadenssumme geschätzt.

