Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Dreister Fahrraddiebstahl

Vallendar (ots)

Am Mittwoch, den 29.06.2022 wurde in der Goethestraße in Vallendar ein schwarzes Pedelc entwendet. Der/die bislang unbekannte Täter/-in soll zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr während der Mittagszeit das mittels Bügelschloss verschlossene Fahrrad gestohlen haben. Dieses war zuvor unmittelbar in der Nähe eines Schnell-Restaurants abgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell