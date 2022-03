Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (06.03.2022) in Stuttgart-Nord ereignet hat. Eine 37-jährige Lenkerin eines VW Golf befuhr gegen 16.35 Uhr die Nordbahnhofstraße in stadteinwärtiger Richtung und wollte nach links in die Steinbeisstraße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie hierbei eine in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U12, wodurch es zu einer Kollision kam. Die Golf-Fahrerin und ihr 44-jähriger Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und von Rettungskräften zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bahnverkehr war für rund eine Stunde beeinträchtigt.

