POL-HS: In Wohnhaus eingebrochen

Wegberg-Wildenrath (ots) - Zwischen Samstagabend (15. Oktober), 18 Uhr, und Sonntagmittag (16. Oktober), 13 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße An der Wildenquelle ein grünes Kleinkraftrad, welches auf einem Garagenhof abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr