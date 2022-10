POL-HS: Scheibe an PKW eingeschlagen

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - In der Ohmstraße hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Schränke, stahlen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tatzeit lag zwischen dem 14. Oktober (Freitag), 6 Uhr, und dem 16. Oktober (Sonntag), 19.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

