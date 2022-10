Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldautomat gesprengt ++ Seevetal/Ramelsloh - Pkw-Aufbrüche

Seevetal/Hittfeld (ots)

Geldautomat gesprengt

Heute, 14.10.2022, haben Unbekannte in Hittfeld einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Gegen 3:07 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Personen, die sich gewaltsam Zutritt zum Edeka Markt an der Straße Pastorenwiesen verschaffen würden. Noch während des Notrufes ereignete sich eine Explosion im Marktinneren. Kurz danach verließen drei maskierte Personen mit einem Pkw die Örtlichkeit mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Das Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Vor Ort stellten Beamte fest, dass der Geldausgabeautomat im Marktinneren vollständig zerstört worden ist. durch die Sprengung wurde auch der Brandmeldealarm ausgelöst, zu einem Feuer kam es jedoch nicht. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Derzeit ist noch unklar, ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt worden ist. Vor weiteren Maßnahmen am unmittelbaren Tatort muss ein Fachmann dieses überprüfen.

Wie hoch die Schadensumme ist und ob die Täter Erfolg hatten, ist noch unklar. Zeugen, die möglicherweise kurz vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder denen das Fluchtfahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Ramelsloh - Pkw-Aufbrüche

Heute, 14.10.2022, gegen 3:20 Uhr wurden Anwohner in der Straße Im Alten Moor durch die Alarmanlage ihres Pkw geweckt. Bei der Nachschau auf dem Grundstück stellten sie fest, dass Unbekannte an beiden Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen und im Anschluss Teile der Multimediaeinrichtung aus dem Cockpit ausgebaut hatten. Betroffen sind zwei Pkw der Marke BMW. Zunächst hatten die Täter die Beleuchtung im Carport deaktiviert und dann im Schutz der Dunkelheit die Fahrzeuge aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

