Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall ++ Winsen/Lassrönne - Unfallverursacher und Ersthelfer gesucht ++ Seevetal/Waldesruh - Zeugensuche nach Tageswohnungseinbruch

Wulmstorf/Elstorf (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Auf der B3, zwischen Rade und Elstorf, kam es gestern, 11.10.2022 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter kurz vor dem Ortseingang Elstorf auf einen verkehrsbedingt nahezu stehenden VW Polo einer 25-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo gegen einen davor stehenden Kleintransporter eines 48-jährigen Mannes geschoben. In der Folge prallte der Kleintransporter des Unfallverursachers gegen einen Straßenbaum. Der Polo schleuderte herum und blieb auf der Fahrbahn stehen. Er wurde so stark deformiert, dass der Unterboden teilweise vom Fahrzeug abriss.

Ein ebenfalls 25-jähriger Mann, der als Beifahrer im Polo saß, erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Er war vor Ort nicht mehr ansprechbar und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Polo sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt.

Die Bundesstraße musste für die Rettungsarbeiten und die anschließende Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 33-Jährige den Verkehrsstau am Ortseingang zu spät bemerkt hatte und deswegen auf den Polo aufgefahren war.

Winsen/Lassrönne - Unfallverursacher und Ersthelfer gesucht

Auf der Straße Seebrückenweg kam es am Dienstag, 11.10.2022 zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:30 Uhr waren zwei Männer hintereinander fahrend mit ihren elektrischen Krankenfahrstühlen auf der Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer scharfen Linkskurve, unmittelbar am Ufer des Hauptkanals Ilau-Schneegraben kam den beiden ein Unbekannter mit seinem PKW entgegen. Nach Angaben der beiden Rollstuhlfahrer kam ihnen der PKW in der Kurve soweit entgegen, dass der als zweiter fahrende, 60-jährige Mann mit seinem Krankenfahrstuhl nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam auf den Böschungsbereich und fiel schließlich in den Kanal.

Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer leistete Hilfe und brachte den 60-Jährigen schnell wieder ans Ufer. Der Krankenfahrstuhl wurde durch die Feuerwehr aus dem Wasser geholt. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt auf dem Seebrückenweg in Richtung Winsen fort. Der Sechzigjährige blieb unverletzt.

Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder Angaben zu dem verursachen den Fahrzeug machen können, sowie der Radfahrer, der den 60-Jährigen aus dem Kanal gerettet hat, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Waldesruh - Zeugensuche nach Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 11.10.2022, sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Kleckener Kirchweg eingestiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 8 und 21 Uhr. Die Diebe schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Anschließend machten sich die Täter mit schwerem Gerät an einem Tresor zu schaffen und öffneten ihn gewaltsam. Sie erbeuteten Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Kleckener Kirchweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

