Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Tank angebohrt und Kraftstoff abgezapft ++ Neu Wulmstorf - Gegen Baum gefahren

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Pkw-Tank angebohrt und Kraftstoff abgezapft

Am Sonntag, 09.10.2022 haben Diebe sich an einem auf dem Pendlerparkplatz an der A7 abgestellten VW T-Roc zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 12.40 und 17.20 Uhr bohrten die Täter durch das Blech in den Tank des Wagens uns zapften so rund 50 Liter Kraftstoff ab.

Ein Zeuge hatte gegen 17.20 Uhr starken Benzingeruch bemerkt und das Loch in dem Wagen entdeckt. Die Feuerwehr fing Reste des auslaufenden Kraftstoffes ab. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro.

Zeugen, denen auf dem Pendlerparkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Neu Wulmstorf - Gegen Baum gefahren

Auf der L 235, zwischen Daerstorf und Elstorf, kam es am Sonntag, 09.10.2022 zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann, der gegen 15.10 Uhr mit einem Renault in Richtung Elstorf unterwegs war, wollte nach eigenen Angaben einem kleinen Tier ausweichen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

