POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 07.- 09.10.2022

Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:35 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kallmoorer Straße in Heidenau. Anschließend wurde das Wohnhaus durchsucht. Die Täter verließen das Objekt anschließend unter Mitnahme von Diebesgut (u.a. einer hochwertigen Armbanduhr im Wert von ca. 5000 EUR).

Heidenau - Einbruch in Geschäftshaus

Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 03:45 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln von mehreren Fenstern in eine Bäckerei in der Hauptstraße ein. Von dort gelangten sie auch in die Geschäftsräume der angrenzenden Schlachterei. Es wurden diverse Schränke und Kassen aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge an Bargeld entwendet.

Rosengarten/Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 08.10.2022, kam es in der Zeit von ca. 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Aldi Parkplatz in Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter schwarzer VW Touran im Bereich der Kofferraumklappe beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Wer Angaben zu dem flüchtigen Kraftfahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Seevetal unter 04105-6200.

Winsen (Luhe)/Jesteburg/Tötensen - Trunkenheitsfahrten

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte aus Winsen eine 25-jährige Fahrzeugführerin, welche mit ihrem PKW durch Winsen fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle haben die Beamten festgestellt, dass die 25-jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Außerdem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

In Jesteburg kontrollierten Polizeibeamte der Buchholzer Wache in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 41-jährigen Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

In Tötensen kontrollierten Polizeibeamte der Seevetaler Wache am Sonntag, gegen 01:30 Uhr, einen 25-jährigen Fahrzeugführer. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der 25-jährige unter dem Einfluss von Marihuana stand.

In allen Fällen wurden den Fahrzeugführern/der Fahrzeugführerin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Fahren mit gefälschtem Führerschein

Am späten Samstagnachmittag wurde durch Polizeibeamte ein PKW in der Hansestraße in Winsen kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 35-jährige Fahrzeugführer den Beamten einen griechischen Führerschein aus. Bei der Begutachtung des Führerscheins stellte sich heraus, dass dieser Fälschungsmerkmale aufwies, sodass Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet worden sind.

Stelle/Ashausen - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Am Samstagmorgen ist es an der Kreuzung der L217 (Winsen)/ AS Winsen-West zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 24-jähriger Mann befuhr die L217 in Richtung BAB 39. An der Kreuzung kollidiert er mit einem, aus Ashausen kommenden und in Richtung Scharmbeck fahrenden, PKW. Dieser wird durch die Kollision gegen einen dritten PKW geschleudert, welcher anschließend gegen einen weiteren PKW geschoben wird. Der 24-jährige sowie ein weiterer Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Samstagabend kam es in Winsen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Straße In den Wettern in Richtung Hamburger Straße. Dabei kollidierte er mit einem, aus Richtung Mittelster Weg kommenden, 17-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer.

