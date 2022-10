Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 2 Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß ++ Winsen - Ablenkung vom Navi führt zu stundenlanger Vollsperrung

Winsen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 04.10.22, gegen 17:10 Uhr, auf der Straße Grevelau bei Winsen. Ein 35jähriger aus Winsen kam in einer Linkskurve zunächst auf den Seitenstreifen. Daraufhin steuerte er gegen und stieß mit dem Auto eines 61jährigen aus Rosengarten zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 33.000 Euro geschätzt.

Winsen - Ablenkung vom Navi führt zu stundenlanger Vollsperrung

Eine kurze Unachtsamkeit führte am Dienstag, 04.10.2022, gegen 13:55 Uhr auf der K 78 zwischen Luhdorf und Radbruch zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Straße. Ein 42-jähriger LKW- Fahrer hatte auf dem Navigationssystem nach dem Weg geschaut und war dabei mit dem Gespann auf den Seitensteifen gefahren. Anschließend rutschte das Gespann in den dortigen Graben. Da für die Bergungsarbeiten Kräne eingesetzt werden mussten, war die Vollsperrung der Straße bis 18:30 Uhr erforderlich. An einem unmittelbar am Unfallort befindlichen Strommast musste der Strom durch den Betreiber abgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der LKW- Fahrer muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten. Verletzt wurde niemand.

