POL-WL: Mit Messer verletzt

Buchholz (ots) - Mann mit Kopfverletzung aufgefunden - Polizei sucht Zeugen Am Dienstagvormittag, 27.9.2022 ist der Polizei ein 64-jähriger Mann, der in einer Wohnung in der Buchholzer Innenstadt wohnt und täglich von einem Pflegedienst besucht wird, als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Montagabend und am ...

mehr