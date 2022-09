Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mann mit Kopfverletzung aufgefunden - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Wohnungseinbruchdiebstahl

Buchholz (ots)

Mann mit Kopfverletzung aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagvormittag, 27.9.2022 ist der Polizei ein 64-jähriger Mann, der in einer Wohnung in der Buchholzer Innenstadt wohnt und täglich von einem Pflegedienst besucht wird, als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Montagabend und am Dienstagmorgen nicht in seiner Wohnung angetroffen worden war. Gegen Mittag suchten Pflegekräfte die Wohnung erneut auf und trafen den Mann an. Er hatte eine Kopfplatzwunde zu deren Ursache er keine Angaben machen konnte. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Mittwoch wurde der Polizei dann mitgeteilt, dass die Kopfverletzung lebensbedrohlich ist und der Mann mittlerweile auf einer Intensivstation behandelt wird. Ob er sich die Verletzung durch einen Sturz zugezogen hat oder Dritte dafür verantwortlich sind, ist bislang völlig unklar.

Der 64-Jährige geht täglich seine Runde zu Fuß durch die Buchholzer Innenstadt (Neue Straße, Breite Straße, Poststraße, Peets Hoff). Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 27.9.2022, 14 Uhr und Donnerstag, 21 Uhr kam es an einem Reihenhaus an der Straße Am Steinbecker Feld zu einem Einbruch. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Dabei durchwühlen Sie auch diverse Schränke. Ob sie Beute machten, ist unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz. Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell