Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher wurden gestört ++

Buchholz (ots)

Einbrecher wurden gestört

Am Dienstag, 27.09.2022, sind Unbekannte in ein Geschäftshaus an der Straße Hohlheide eingebrochen. Dazu hatten die Täter eine Notausgangstür geöffnet. Während die Diebe sich im Objekt einen Überblick verschafften, trafen gegen 05.50 Uhr erste Mitarbeiter des Betriebes ein. Daraufhin flüchteten die Diebe ohne Beute in unbekannte Richtung.

Winsen - Quad gestohlen

Ein Quad der Marke Stels, Modell Guepard Trophy, ist am frühen Dienstagmorgen, 27.09.2022, von Unbekannten gestohlen worden. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt an der Hoopter Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 03.30 und 09.00 Uhr. Ob die Diebe das Fahrzeug aufgeladen haben, oder es ohne Schlüssel starten und wegfahren konnten, ist unbekannt.

Landkreis - Mehrere Tageswohnungseinbrüche

In Kakenstorf sind Diebe in der Zeit zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in der Weidenstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen, nachdem sie eine Kellertür aufgehebelt hatten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Ob sie Beute machten, ist unklar.

In Tostedt versuchten Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Anger einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelang, die Terrassentür aufzuhebeln, warfen sie noch eine Scheibe mit einem Stein ein. Sie gelangten jedoch nicht in das Haus.

In Seevetal/Emmelndorf traf es zwei Doppelhaushälften an der Straße Auf dem Wittenberg. Einmal scheiterten die Täter an dem Versuch, die Kellertür aufzuhebeln. In der anderen Wohneinheit gelangten sie in die Räumlichkeiten und durchsuchten einige Schränke. Die Tatzeiten liegen zwischen 11.30 und 17.30 Uhr.

In allen Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Buchholz/A1 - Schwerer Verkehrsunfall am Stauende

Auf der A1 kam es am Dienstag, 27.09.2022 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 12 Uhr staute sich der Verkehr auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg bis zur Anschlussstelle Dibbersen. Ein 53-jähriger Mann, der mit einem Lkw in Richtung Hamburg unterwegs war, übersah offenbar das Stauende und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Sattelzug eines 48-jährigen Mannes auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 53-jährige schwer verletzt und im Führerhaus seines Lkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg zum Teil voll gesperrt werden. Gegen 15 Uhr konnte auch der Hauptfahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 55.000 Euro geschätzt.

