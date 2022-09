Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Winsen - Papiertonne in Brand gesetzt ++ Winsen - Betrunkener wurde aggressiv ++ Winsen - Radfahrer schwer verletzt

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw gestohlen

Im Postweg haben Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 27.09.22, 22 Uhr und Mittwoch, 03.30 Uhr einen grauen Toyota Rav 4 gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-FS 1509 hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Er stand auf einem Gemeinschaftsparkplatz vor eine Reihenhausanlage.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Winsen - Papiertonne in Brand gesetzt

In der Straße im Stock ist heute, 29.09.2022 ein Papiercontainer in Brand gesetzt worden. Gegen 03.15 Uhr hatte ein Zeuge die Flammen im Container vor einem Mehrparteienhaus entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Durch zuerst eintreffende Polizeibeamte konnten die Flammen mittels eines Feuerlöschers weitestgehend erstickt und der Container vom Haus weggeschoben werden. Die Feuerwehr löschte den Container vollständig ab. Die Polizei geht von vorsätzlichem Inbrandsetzen des Containers aus. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Winsen - Betrunkener wurde aggressiv

Ein 53-jähriger Mann ist am Mittwoch, 28.09.2022 von Zeugen als hilflose Person gemeldet worden, weil er sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte. Als eine Rettungswagenbesatzung am ZOB eintraf und dem Mann helfen wollte, fing dieser an, nach den Rettern zu schlagen und zu treten. Eine Frau traf er dabei an der Hand. Als die Polizei hinzukam zeigte sich der 53-jährige weiterhin aggressiv. Er wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs eingeleitet

Winsen - Radfahrer schwer verletzt

An der Osttangente kam es am Mittwoch, 28.09.2022 zu einem Unfall, bei dem ein 37-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Radfahrer war gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg von Roydorf in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine 51-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw vom Borsteler Weg in die Osttangente einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Radfahrer. Der 37-jährige schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw und wurde dadurch schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

