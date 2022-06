Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handydieb in Innenstadt nach schneller Mitteilung von Busfahrer geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Schnell das Handwerk gelegt werden konnte am heutigen Dienstagmorgen einem Handydieb in der Kasseler Innenstadt. Ein Busfahrer hatte gegen 5:45 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, weil der Mann in der Mauerstraße einer Frau das Handy entrissen hatte und damit weggerannt war. Da der Zeuge sowohl eine präzise Beschreibung des flüchtenden Diebes als auch dessen Fluchtrichtung am Telefon durchgab, gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte nur wenige Augenblicke die Festnahme des mutmaßlichen Täters im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße. Bei dem bereits polizeibekannten 21-Jährigen aus Kassel fanden die Beamten ein iPhone, das sie anschließend eindeutig der bestohlenen Frau zuordnen und ihr zurückgeben konnten. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Handydiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell