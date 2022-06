Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autokorso während einer Hochzeit in Kassel

Kassel (ots)

Kassel: Im Zuge einer Hochzeitsfeier kam es am Sonntag, 05.06.2022, gegen 17:00 Uhr zu einem Autokorso auf der Dresdener Straße in Kassel, in dessen Verlauf es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw´s und mehreren Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Weiterhin besteht der Verdacht, dass durch Teilnehmer des Autokorsos Verkehrsverstöße begangen wurden. Da auch mehrere Schüsse von Zeugen wahrgenommen wurden, erfolgten umfangreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der Polizei. Hierbei konnten zwei Schreckschusspistolen sichergestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzgl. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Hochzeits- Autokorso machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 zu wenden.

Thomas Stumpf

Polizeiführer vom Dienst

