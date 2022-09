Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus ++ Rosengarten/A1- Auffahrunfall ++ Tostedt - Radfahrerin angefahren und schwer verletzt ++ u.w.M.

Drage/Krümse (ots)

Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Montag, 26.9.2022, gegen kurz nach 17 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Krümser Straße zu einem Brand. Aus noch unklarer Ursache breitete sich in einem Zimmer in einer der vier Wohneinheiten ein Feuer aus. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die unmittelbar brandbetroffene Wohnung wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Alle weiteren Wohnungen sind weiter bewohnbar. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Rosengarten/A1- Auffahrunfall

Auf der A1 kam es am Montag, 26.9.2022, gegen 11:50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 51-jährige Frau, die mit ihrem Citroën auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs war, bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war. Sie fuhr auf den VW Touran eines 51-jährigen Mannes auf. Sein Wagen wurde auf den davor befindlichen VW eines 61-Jährigen geschoben, der wiederum noch den davor fahrenden VW Caddy eines 55-Jährigen touchierte.

Eine 52-jährige Frau, die als Beifahrerin im Touran gesessen hatte, wurde leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Wagen der 51-jährigen Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 EUR.

Tostedt - Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Eine 22-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall an der Bundesstraße 75 am Montag, 26.9.2022 schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 12:20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linksseitigen Geh- und Radweg der Bremer Straße in Fahrtrichtung Wistedt unterwegs, als ein ebenfalls 22-jähriger Mann mit seinem Ford Transit vom Quellner Weg an die Bundesstraße heranfuhr. Der Mann übersah die für ihn von rechts kommende Radfahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Marxen - mit Pkw überschlagen

Auf der K 10 kam es am Montag, 26.9.2022 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem VW Lupo von Marxen in Richtung Ramelsloh unterwegs, als er gegen kurz vor 18 Uhr auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Feld liegen. Der 20-Jährige konnte seinen Wagen noch selbstständig verlassen. Er wurde von Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt.

Am Wagen entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn unterwegs.

Salzhausen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Salzhausen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am 22.9.2022, gegen 10:10 Uhr vor dem Gebäude der Sparkasse an der Hauptstraße ereignet hat. Eine 38-jährige Frau, die dort Fassadenreinigungsarbeiten durchführen wollte, hatte ihre Arbeitsgeräte auf dem Gehweg vor dem Haus abgestellt. Darunter auch eine rund fünf Meter lange Teleskopstange mit einer Waschbürste, die sie senkrecht an die Fassade gestellt hatte. Kurz nachdem eine Passantin an der Frau vorbeigegangen war, kam die Teleskopstange, von der 38-jährigen unbemerkt, ins Rutschen und traf die Mitarbeiterin am Kopf. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Zwei Frauen hatten der 38-Jährigen erste Hilfe geleistet. Sie, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei zu melden.

