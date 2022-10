Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte stehlen Gabelstapler von Firmengelände ++ Garlstorf - Täter flüchten nach Dieseldiebstahl

Jesteburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 04.10., auf Mittwoch, 05.10., haben bislang unbekannte Täter zunächst das Tor zu einem Firmengelände im Allerbeeksring in Jesteburg geöffnet und dann einen Gabelstapler der Marke Nissan vom Firmengelände entwendet. Nach ersten Ermittlungen zur Folge haben die Täter zwischen 01:30 Uhr und 06:30 Uhr das Firmengelände betreten. Wie der Gabelstapler gestartet und abtransportiert werden konnte ist noch unklar. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850.

Garlstorf - Täter flüchten nach Dieseldiebstahl

Am Donnerstagmorgen, 06.10.2022, gegen 01 Uhr, bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Winsen auf dem Autobahnparkplatz Garlstorfer Wald verdächtige Personen, die aus dem Tank eines dort parkenden Lkw offensichtlich Diesel absaugten. Die insgesamt drei Verdächtigen flüchteten sofort als sie die Polizei erblickten in ein angrenzendes Waldstück. Dabei ließen sie jedoch ihren eigenen LKW zurück, in dem mehrere Ausweisdokumente gefunden werden konnten. Außerdem fanden die Polizisten eine Vielzahl bereits gefüllter Kraftstoffkanister vor. Trotz intensiver Nachsuche konnten die drei flüchtigen Personen nicht aufgefunden werden. Ob sie für weitere Dieseldiebstähle in Betracht kommen klärt nun der Ermittlungsdienst. Der von den Tätern zurückgelassene LKW wurde beschlagnahmt.

