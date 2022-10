POL-WL: Auffahrunfall ++ Winsen - Radfahrer angefahren und verletzt

Seevetal/Ramelsloh (ots) - Pkw-Tank angebohrt und Kraftstoff abgezapft Am Sonntag, 09.10.2022 haben Diebe sich an einem auf dem Pendlerparkplatz an der A7 abgestellten VW T-Roc zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 12.40 und 17.20 Uhr bohrten die Täter durch das Blech in den Tank des Wagens uns zapften so rund 50 Liter Kraftstoff ab. Ein Zeuge hatte gegen 17.20 ...

