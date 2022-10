Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Im Schlaf aufgefahren ++ Garlstorf - Fünf Leichtverletzte durch Vorfahrtsverstoß ++ Otter - Baumaschinen gestohlen

Garlstorf/A7 (ots)

Im Schlaf aufgefahren

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch, 12.10.2022 zu einem Verkehrsunfall. In der Ausfahrt zum Rastplatz Garlstorf war ein Schwertransport wegen eines Reifenschadens liegengeblieben. Der Schwertransport wurde durch ein Begleitfahrzeug abgesichert. Gegen 4:00 Uhr wollte der 26-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Autobahn auf den Rastplatz abfahren. Nach eigenen Angaben war er noch auf dem Verzögerungsstreifen eingeschlafen und so ungebremst auf das Sicherungsfahrzeug aufgefahren. Das Sicherungsfahrzeug, ein Fiat Ducato wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den stehenden Schwertransport geschoben. Der 53-jährige Fahrer des Sicherungsfahrzeuges erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 33.000 EUR geschätzt.

Garlstorf - Fünf Leichtverletzte durch Vorfahrtsverstoß

Auf der Hanstedter Landstraße kam es am Mittwoch, 12.10.2022 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16:05 Uhr wollte ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw, aus Richtung Nindorf kommend, nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover auffahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Mannes, der ihm mit seinem VW Passat aus Richtung Garlstorf entgegenkam. Der 51-Jährige wich nach links aus, um den Zusammenstoß mit dem Pkw des 41-Jährigen zu vermeiden. Hierdurch kollidierte er allerdings mit dem Dacia einer 42-jährigen Frau, die sich hinter dem 41-Jährigen auf dem Linksabbieger in Richtung der Autobahnanschlussstelle befand. Durch den Zusammenstoß wurden in der 51-Jährige sowie die Dacia-Fahrerin und drei Mitfahrerinnen im Alter von 10, 10 und 17 Jahren leicht verletzt. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 36.000 EUR.

Otter - Baumaschinen gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 11.10.2022, 19 Uhr und Mittwoch, 20:30 Uhr auf einem Grundstück an der Dorfstraße einen Schuppen aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie daraus Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von rund 6000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

