Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Lösen von Radmuttern

Mandelbachtal (ots)

Am 25.05.2022 hatte eine Frau ihr weißes Wohnmobil in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, auf dem Parkplatz bei der Tennishalle/dem Hundeheim in Mandelbachtal-Ommersheim zum Parken abgestellt. Während dieser Zeit hat ein bisher unbekannter an einem Reifen des Fahrzeuges die Radmuttern fast vollständig gelöst. Aufgrund glücklicher Umstände ist jedoch nichts geschehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 oder der Polizei in Blieskastel 06842-9270 in Verbindung zu setzen.

