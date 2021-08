Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 28.08.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Im Zeitraum Freitag, 20.08.2021, und Donnerstag, 26.08.2021, ist es auf dem Gelände des Jacobson-Gymnasiums in Seesen zu einer Sachbeschädigung gekommen, indem das Seil eines Fahnenmastes durchtrennt worden ist. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 10.15 Uhr, ist es in einem Verbrauchermarkt im Bereich der Braunschweiger Straße in Seesen zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Tasche gekommen, welche in einem Einkaufswagen abgelegt war. Vermutlich wurde der Anzeigeerstatter hierbei von einer weiblichen Person abgelenkt, so dass eine weitere Person unbemerkt die Geldbörse aus der Tasche entnehmen konnte. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitag, 27.08.2021, gegen 14.40 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich B243/B64 zu einem Auffahrunfall zwischen vier Fahrzeugen gekommen. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Osterode in Richtung Seesen fahrend, fuhr aus Unachtsamkeit auf das vor ihm an einer Lichtzeichenanlage wartende Fahrzeug auf. Durch diesen Zusammenstoß wurden noch zwei weitere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Ein Fahrzeugführer wurde durch diesen Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14.600,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.08.2021, zwischen 19.15 Uhr und 19.32 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Zimmerstraße in Seesen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken die hintere Stoßstange am Fahrzeug des Anzeigeerstatters. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell