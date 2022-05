POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Bexbach (ots) - In der Zeit zwischen dem 16.05.2022 (23:30 Uhr) und dem 17.05.2022 (20:00 Uhr) entwendeten bisher unbekannte Täter von der Terrasse einer Pizzeria in Bexbach, Alois-Nesseler-Platz, zwei Tische und 6 Stühle samt Sitzkissen. Anzumerken ist, dass die Tischplatten, aus Stabilitätsgründen, mit Winkeln an den Tischbeinen verstärkt sind. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an ...

