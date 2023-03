Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntag (19.03.) schlug ein unbekannter Täter gegen 17:30 Uhr die Scheibe eines Renault ein, der in einem Parkhaus am Konrad-Adenauer-Platz geparkt war. Der Unbekannte wurde jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen gestört und flüchtete. Der Zeuge gab an, gegen 17:30 Uhr einen lauten Knall in dem Parkhaus gehört zu haben. Als er in ...

mehr