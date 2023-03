Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter bei Fahrzeugaufbruch auf frischer Tat durch Zeugen gestört

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (19.03.) schlug ein unbekannter Täter gegen 17:30 Uhr die Scheibe eines Renault ein, der in einem Parkhaus am Konrad-Adenauer-Platz geparkt war. Der Unbekannte wurde jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen gestört und flüchtete.

Der Zeuge gab an, gegen 17:30 Uhr einen lauten Knall in dem Parkhaus gehört zu haben. Als er in Richtung des Geräusches ging, konnte er einen dunkel gekleideten Mann in gebückter Haltung an einem Fahrzeug ausmachen. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte und den Mann ansprach, flüchtete dieser über einen Treppenaufgang nach draußen. Anschließend näherte sich der Zeuge dem Fahrzeug und stellte fest, dass dessen Scheibe eingeschlagen war.

Durch die Polizei konnte umgehend der Fahrer des Renault ausfindig gemacht werden, der an der Tatörtlichkeit erschien. Augenscheinlich wurden keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Der männliche Täter konnte durch den Zeugen als 170 bis 180 cm groß beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet und trug eine Kappe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Parkhauses beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell