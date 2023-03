Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Täter bei Einbruch in Pizzeria von der Videoüberwachung gefilmt

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (16.03.) gegen 02:13 Uhr sind Unbekannte in eine Pizzeria in der Hauptstraße eingebrochen. Am Vormittag gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Mitarbeiter beim Öffnen des Ladens eine aufgebrochene Tür vorgefunden hatte.

Offenbar wurden Lebensmittel sowie ein geringer Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden an der Eingangstür wird auf circa 150 Euro geschätzt. Anhand der ersten Sichtung Aufnahmen der Videoüberwachung handelte es sich um drei männliche Täter.

Der erste Täter war schlank, trug ein weißes Basecap, eine weiße Winterjacke, eine weiße Hose und schwarze Handschuhe. Er führte zudem einen weißen Rucksack mit sich. Der zweite Täter war ebenfalls schlank, trug eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Der dritte Täter war von athletischer Gestalt, trug eine graue Mütze, ein graues Tuch im Gesicht, eine graue Winterjacke, eine graue Hose sowie schwarze Turnschuhe. Er hatte einen braunen Rucksack dabei.

Der Erkennungsdienst begab sich umgehend zum Tatort, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell