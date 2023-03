POL-RBK: Overath - 54-Jährige von Betrüger am Telefon um vierstelligen Betrag gebracht

Bergisch Glabdach (ots) - Am gestrigen Mittwoch (15.03.) wurde die Polizei zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen in Bergisch Gladbach gerufen. Zwischen Dienstag (14.03.) 23:00 Uhr bis Mittwoch (15.03.) 08:30 Uhr schlugen die Täter ein Fenster an der A-Säule eines schwarzen Pkw der Marke Seat ein, welcher zu diesem Zeitpunkt in der Marienburger Straße geparkt war. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurde das fest ...

