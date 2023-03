Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Acht Diebstähle aus Fahrzeugen ohne Aufbruchspuren

Overath (ots)

Zu insgesamt acht Diebstählen aus verschiedenen Fahrzeugen wurde die Polizei am Mittwoch (15.03.) in Overath gerufen. Zwischen Dienstag (14.03.) und Mittwoch (15.03.) gelang es unbekannten Tätern, diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu entwenden ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. In einem Fall wurde ein männlicher Tatverdächtiger, durch eine Zeugin beobachtet, als er gerade aus einem Pkw stieg.

Im Weidenweg wurden insgesamt fünf verschlossene Pkw unterschiedlicher Marken sowie ein Wohnmobil ohne Aufbruchspuren geöffnet. Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt vorgefunden. Es fehlten diverse Gegenstände, die sich im Inneren befunden hatten, unter anderem ein Notebook und ein mobiles Navigationsgerät.

Die beiden anderen Diebstähle aus Kraftfahrzeugen ereigneten sich in der Breslauer Straße und in der Straße Müllerwiese. In der letztgenannten Straße konnte die Besitzerin eines VW am Mittwochmorgen (15.03.) gegen 06:00 Uhr eine männliche Person beobachten, die aus ihrem Fahrzeug stieg und sich fußläufig in Richtung der Sackgasse Müllerwiese entfernte. Der Täter wurde als männlich und von schlanker Statur beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer hellen Weste und einem Rucksack.

An den Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Der Gesamtwert der Beute aus den acht Diebstählen wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 02202 2050 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell