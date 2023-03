Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Ein Einbruchversuch und ein vollendeter Einbruch in Einfamilienhäuser

Overath (ots)

Am Dienstag (14.03.) versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 13:40 Uhr und 13:55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Haus Thal im Ortsteil Immekeppel einzubrechen. Die Hausbewohnerin stellte nach ihrer nur 15-minütigen Abwesenheit den Einbruchversuch fest und benachrichtigte die Polizei. Die Polizisten endeckten an drei Außentüren Hebelmarken. Bei einer der Türen war zudem der Glaseinsatz zerbrochen. Ob der oder die Täter ins Innere des Hauses gelangten, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Es gelang ihnen jedenfalls nicht, Beute zu machen.

Im Gegensatz zu den Tätern, die am selben Tag gegen 18:35 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Spich nahe des Overather Zentrums einbrachen. Hier wurde ein in Kippstellung befindliches Fenster im Erdgeschoss eingedrückt und vorrangig das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht, während sich die Hausbewohner in anderen Räumlichkeiten befanden. Ein Zeuge, der nach dem Einbruch zwei Personen über den Zaun klettern und über die Siegburger Straße Richtung Lohmar weglaufen sah, benachrichtigte die Hausbewohner und beschrieb die Personen wie folgt: Männlich, circa 20 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, circa 170 Zentimeter groß, schwarz gekleidet und mit Kappe. Nach ersten Angaben der Hausbewohner wurden Schmuck und mehrere Uhren von einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet.

In beiden Fällen fahndete die Polizei nach den Tätern, die jedoch nicht mehr angetroffen werden konnten. Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell