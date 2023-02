Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen/Maulbronn - Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Dieb fest

Illingen/Maulbronn (ots)

Einen mutmaßlichen Dieb festgenommen haben Polizeibeamte am Montagvormittag in Illingen.

Vorausgegangen war eine Anzeige, laut derer in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag eine Motorsäge sowie weitere Gegenstände im geschätzten Wert von insgesamt 4.000 Euro aus einem Kellerabteil in Maulbronn entwendet worden seien. Am Sonntagabend teilte der Anzeigeerstatter der Polizei dann mit, dass er seine gestohlenen Gegenstände nun auf einer Verkaufsplattform im Netz entdeckt und daraufhin den Verkäufer kontaktiert hätte. In der Folge gelang es ihm am Montag, den mutmaßlichen Verkäufernamen sowie eine Abholadresse in Erfahrung zu bringen und er übermittelte diese Informationen der Polizei. Mehr oder weniger zur selben Zeit ging bei der Polizei die Meldung über einen Fall häuslicher Gewalt in einem Wohnhaus in Illingen ein und es stellte sich heraus, dass es sich dabei zufälligerweise um dieselbe Anschrift handelte, wie dem Anzeigeerstatter als Abholadresse für das mutmaßliche Diebesgut genannt worden war. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Letzterer leistete dabei jedoch heftigen Widerstand, zwei Beamte wurden leicht verletzt. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zumindest einen Teil der mutmaßlichen Beute aus dem Kellerabteil in Maulbronn sowie weiteres mögliches Diebesgut und beschlagnahmten es. Den Tatverdächtigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen, die Ermittlungen dauern an.

Max Hermann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell